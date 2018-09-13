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Em Vitória, Max Gehringer fala sobre gerenciamento de mudanças

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 17:07

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 set 2018 às 17:07
Ele é referência no assunto mercado de trabalho e suas explicações envolvem como se destacar em mercados, cada vez mais, competitivos e como se portar enquanto profissional competitivo e diferenciado. Max Gehringer é administrador, escritor, especialista em gestão empresarial e comentarista da CBN e está em Vitória, nesta quinta-feira (13), para falar desses e outros temas da área. Gehringer participa de evento do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) para falar sobre o tema “Gerenciamento de Mudanças” e em entrevista ao CBN Cotidiano traz detalhes do seu trabalho e percepções sobre o mercado atual. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Max Gheringer - 13-09-18~1.mp3

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