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Trânsito

Em Vitória: Guarda realiza ações educativas sobre uso de bicicletas elétricas!

Ouça entrevista com a coordenadora de Trânsito da Guarda de Vitória, Yamara Pin

Publicado em 18 de Novembro de 2025 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 nov 2025 às 10:58
Bike elétrica
Bike elétrica Crédito: Fernando Madeira
O crescente uso das bicicletas elétricas nas cidades tem feito com que prefeituras apostem em ações educativas para levar informações sobre o seu correto uso. É o caso de Vitória. Na Capital, a Guarda Municipal tem apostado em ações educativas voltadas ao uso responsável de bikes e também dos equipamentos de mobilidade individual, como autopropelidos e ciclomotores. Neste ano já foram realizadas 22 ações com esse foco nas ruas, totalizando cerca de três mil abordagens a usuários desses modais em diferentes pontos da cidade. Já nas escolas, foram 40 interações sobre educação para o trânsito, chegando a um público de 7 mil estudantes. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de Trânsito da Guarda de Vitória, Yamara Pin, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Yamara Pin - 18-11-25.mp3

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