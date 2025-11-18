Em Vitória: Guarda realiza ações educativas sobre uso de bicicletas elétricas!

O crescente uso das bicicletas elétricas nas cidades tem feito com que prefeituras apostem em ações educativas para levar informações sobre o seu correto uso. É o caso de Vitória. Na Capital, a Guarda Municipal tem apostado em ações educativas voltadas ao uso responsável de bikes e também dos equipamentos de mobilidade individual, como autopropelidos e ciclomotores. Neste ano já foram realizadas 22 ações com esse foco nas ruas, totalizando cerca de três mil abordagens a usuários desses modais em diferentes pontos da cidade. Já nas escolas, foram 40 interações sobre educação para o trânsito, chegando a um público de 7 mil estudantes. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de Trânsito da Guarda de Vitória, Yamara Pin, fala sobre o assunto.