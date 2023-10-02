Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Em Vitória: campanha orienta tutores sobre o passeio seguro com cães
Cidades

Em Vitória: campanha orienta tutores sobre o passeio seguro com cães

Ouça entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 out 2023 às 11:12
Cão, cachorro, pet, dog, animal
Por que seu pet faz isso? Tati Sacchi responde Crédito: Pixabay
Uma campanha educativa em Vitória orienta os tutores de cães sobre a importância do passeio seguro. Por meio dela, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) aponta sete dicas para esse passeio. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger, detalha as regras. Ouça a conversa completa!
Em Vitória, informa a administração municipal, o trânsito de animais é regulado pela Lei municipal nº 8.121/2011, que diz que todo animal, ao ser conduzido em vias e logradouros públicos, deve obrigatoriamente usar coleira e guias adequadas ao seu tamanho e porte, além de ser conduzido por pessoas com idade e força suficientes para controlar os movimentos do animal. A lei também inclui a obrigação do tutor de recolher os dejetos das vias públicas e destiná-los corretamente.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcísio Foeger - 02-10-23.mp3
AS REGRAS:
Confira como ter um passeio seguro com seu cão:
1. Escolha a rota: Pra começar, o percurso tem que ser pensado de acordo com a capacidade física do cão, para que ele não se canse demais, nem volte pra casa ainda no auge da animação. Opte por áreas com menor tráfego de carros e pedestres para um passeio mais tranquilo, e sempre procure informações com os frequentadores sobre a segurança do local, ocorrência de acidentes ou de cães soltos.
2. Atenção aos horários: Os horários também devem ser um ponto de atenção. Cães muito agitados se comportam melhor quando não há muito movimento, e sempre se deve evitar sair com o sol muito quente; na dúvida, teste a temperatura do solo com a palma da sua mão.
3. Equipamentos seguros e confortáveis: Os equipamentos usados devem ser seguros e confortáveis. "Dor e desconforto acabam com o prazer do passeio", afirma Ana Ramos, médica veterinária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. "Use peitorais no lugar de coleira de pescoço ou enforcador, e guias de, no mínimo, 2 metros, pois as muito curtas acabam ensinando o cão a puxar", diz a profissional, que ainda ressaltou a importância de observar o estado de conservação dos equipamentos, para afastar o risco de rompimento e fugas.
4. Treinamento: Treinos para sair de casa com calma, andar sem puxar a guia, para socialização adequada e não comer nada do chão melhoram a qualidade dos passeios e podem salvar vidas! O treinamento deve começar cedo, ainda em casa, e ser reforçado diariamente, com petiscos, carinhos e elogios.
5. Atividades: Passeio de qualidade tem que ter repertório. Cães precisam farejar, se espojar, marcar território, socializar e cavar o solo. Sem isso, ele acaba voltando pra casa mais ansioso do que saiu.
6. Atenção: Lembre-se, o passeio é do cão! O papel do tutor é manter atenção plena, observar tudo que ele faz e o que acontece no entorno, para evitar qualquer risco. Evite contato com animais desconhecidos, a aproximação de pessoas hesitantes e, principalmente, não deixe que ele coma qualquer coisa que encontre no chão.
7. Saúde em dia: A saúde do pet tem que estar em dia. Vacinas e proteção contra pulgas e carrapatos são fundamentais para proteger a saúde do seu cão, da comunidade e do ambiente. Fique atento aos sinais de desconforto, como respiração ofegante, claudicação, latidos ou mudança de postura. E, é claro, os dejetos devem ser sempre recolhidos e descartados em local apropriado.
[fonte: prefeitura de Vitória]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados