Em Vitória: a regras e prazos para autorização de blocos de carnaval!

Ainda sobre as regras para o carnaval de rua, em Vitória, segundo publicação no Diário Oficial do Município do último dia 7, o "responsável pelo desfile de bloco de rua deve protocolar, via sistema eletrônico de processos administrativos, para a Secretaria Municipal de Cultura, a sua solicitação com prazo de antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias da data programada para o desfile". Ainda, cada bloco deve elaborar e protocolar via sistema eletrônico de processos administrativos, relatório de execução de atividade em até 20 (vinte) dias após a realização do evento, direcionado à Secretaria Municipal de Cultura". Os blocos de rua poderão realizar suas atividades durante o período de 24 de janeiro de 2026 a 22 de março de 2026. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Governo, Luciano Forrechi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!