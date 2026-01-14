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Em Vitória: a regras e prazos para autorização de blocos de carnaval!

Ouça com o secretário municipal de Governo, Luciano Forrechi

Publicado em 14 de Janeiro de 2026 às 12:07

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 jan 2026 às 12:07
Carnaval no Centro de Vitória em 2023
Carnaval no Centro de Vitória em 2023 Crédito: Vitor Jubini
Ainda sobre as regras para o carnaval de rua, em Vitória, segundo publicação no Diário Oficial do Município do último dia 7, o "responsável pelo desfile de bloco de rua deve protocolar, via sistema eletrônico de processos administrativos, para a Secretaria Municipal de Cultura, a sua solicitação com prazo de antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias da data programada para o desfile". Ainda, cada bloco deve elaborar e protocolar via sistema eletrônico de processos administrativos, relatório de execução de atividade em até 20 (vinte) dias após a realização do evento, direcionado à Secretaria Municipal de Cultura". Os blocos de rua poderão realizar suas atividades durante o período de 24 de janeiro de 2026 a 22 de março de 2026. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Governo, Luciano Forrechi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Luciano Forrechi - 14-01-25.mp3

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