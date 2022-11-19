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Em todo o mundo

Em Vitória: 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres

É a campanha "16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres", realizada todos os anos, em diversos países

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 12:44

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 nov 2022 às 12:44
Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Pixabay
Uma programação vai mobilizar homens e mulheres de todas as faixas etárias visando a uma cultura de paz e igualdade de gênero. É a campanha "16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres", realizada todos os anos, em diversos países, para promover a consciência sobre o tema e para a construção de uma cultura cidadã de direitos humanos. Em Vitória, a programação, que é conduzida pela Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), começa no próximo dia 21, com diferentes ações voltadas para a prevenção e a eliminação das várias formas de violência contra mulheres. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Direitos Humanos da Semcid, Renata Segóvia, fala sobre a programação.
A cor laranja, que representa a campanha internacional, vai chamar a atenção do público em todos os eventos da campanha. Criados em 1991, os 16 Dias de Ativismo começam celebrando o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, em 25 de novembro. No Brasil, a campanha encampou ainda o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, também conhecido como o Dia do Laço Branco, em 6 de dezembro. E em todo o mundo, os 16 Dias são encerrados no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Renata Segóvia - 19-11-22

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