Em Vila Velha: visitação às ilhas Itatiaia e Pituã devem seguir regras; entenda!

Com o verão há o aumento do número de visitantes no litoral. Com isso, a prefeitura de Vila Velha tem reforçado que há regras para a visitação, por exemplo, das ilhas Itatiaia e Pituã, na região das praias de Itapuã e Itaparica. O objetivo, segundo a administração municipal, é orientar moradores e turistas sobre como aproveitar esses espaços naturais de forma responsável, evitando impactos ambientais e garantindo a preservação das ilhas. As ilhas já contam com placas informativas instaladas há cerca de quatro anos, que continuam sendo o principal instrumento de orientação ambiental no local. A prefeitura destaca que a sinalização reúne regras de uso, informações sobre a fauna e alertas sobre práticas proibidas, como acender fogo, acampar e descartar lixo. As placas também indicam os períodos de restrição de visitação, especialmente durante o defeso das aves marinhas que utilizam as ilhas para reprodução. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Meio Ambiente, Isabela Igreja, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!