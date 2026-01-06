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Itapuã e Itaparica

Em Vila Velha: visitação às ilhas Itatiaia e Pituã devem seguir regras; entenda!

Conheça as exigências com a secretária municipal de Meio Ambiente, Isabela Igreja

Publicado em 06 de Janeiro de 2026 às 10:32

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

06 jan 2026 às 10:32
Ilhas Itatiaia em Vila Velha tem período de fechamento e abertura para reprodução das aves
Ilhas Itatiaia em Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha
Com o verão há o aumento do número de visitantes no litoral. Com isso, a prefeitura de Vila Velha tem reforçado que há regras para a visitação, por exemplo, das ilhas Itatiaia e Pituã, na região das praias de Itapuã e Itaparica. O objetivo, segundo a administração municipal, é orientar moradores e turistas sobre como aproveitar esses espaços naturais de forma responsável, evitando impactos ambientais e garantindo a preservação das ilhas. As ilhas já contam com placas informativas instaladas há cerca de quatro anos, que continuam sendo o principal instrumento de orientação ambiental no local. A prefeitura destaca que a sinalização reúne regras de uso, informações sobre a fauna e alertas sobre práticas proibidas, como acender fogo, acampar e descartar lixo. As placas também indicam os períodos de restrição de visitação, especialmente durante o defeso das aves marinhas que utilizam as ilhas para reprodução. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Meio Ambiente, Isabela Igreja, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Isabela Igreja - 06-01-25.mp3

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