Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Em Vila Velha: retorno das aulas presenciais nas unidades municipais acontece a partir de 7 de junho
Educação

Em Vila Velha: retorno das aulas presenciais nas unidades municipais acontece a partir de 7 de junho

O retorno começará com os alunos da educação infantil. Já em 21 de junho, será a vez dos estudantes do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2021 às 11:35
Sala de aula, escola, retomada das aulas
Municípios retomam aulas presenciais Crédito: Pexels
O retorno das aulas presenciais nas unidades de ensino de Vila Velha está marcado para o próximo dia 7 de junho. O retorno começará com os alunos da educação infantil neste dia. Já em 21 de junho será a vez dos estudantes do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma escalonada, com rodízio dos alunos, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária Pedagógica da Prefeitura de Vila Velha, Jocilene Gadioli. 
O rodízio será semanal, sendo cinquenta por cento em uma semana e a outra metade na semana seguinte, considerando o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, conforme determinam os protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19.
As escolas possuem termômetros para aferir a temperatura, máscaras, álcool em gel e demarcações nos ambientes de sala sinalizando o distanciamento, além de cartazes informativos sobre o enfrentamento à Covid-19 em todo o ambiente escolar, para que o retorno seja feito com toda segurança.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jocilene Gadioli - 27-05-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados