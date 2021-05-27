Em Vila Velha: retorno das aulas presenciais nas unidades municipais acontece a partir de 7 de junho

Municípios retomam aulas presenciais Crédito: Pexels

O retorno das aulas presenciais nas unidades de ensino de Vila Velha está marcado para o próximo dia 7 de junho. O retorno começará com os alunos da educação infantil neste dia. Já em 21 de junho será a vez dos estudantes do ensino fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma escalonada, com rodízio dos alunos, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, a subsecretária Pedagógica da Prefeitura de Vila Velha, Jocilene Gadioli.

O rodízio será semanal, sendo cinquenta por cento em uma semana e a outra metade na semana seguinte, considerando o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, conforme determinam os protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19.

As escolas possuem termômetros para aferir a temperatura, máscaras, álcool em gel e demarcações nos ambientes de sala sinalizando o distanciamento, além de cartazes informativos sobre o enfrentamento à Covid-19 em todo o ambiente escolar, para que o retorno seja feito com toda segurança.