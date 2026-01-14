Em Vila Velha: regras e prazos para autorização de blocos de carnaval!

Carnaval de rua em Vila Velha, Espírito Santo. Crédito: Reprodução

Curtir o carnaval no Espírito Santo tem endereço certo para muitos foliões: os blocos que desfilam pelas ruas das cidades. Mas, para participar, é bom saber que os grupos têm que cumprir as regras definidas pelas prefeituras de cada município, seja no período oficial da festa, de 14 a 17 de fevereiro, seja nos desfiles de pré e pós-carnaval. E, para quem está na organização, é importante ficar atento ao prazo de solicitar autorização para colocar os blocos na rua.

Em Vila Velha, por exemplo, a prefeitura publicou no Diário Oficial do Município, no último dia 6, as regras que orientam a realização de blocos de carnaval no período de pré-carnaval e carnaval oficial de 2026. A medida estabelece prazos, critérios de funcionamento e procedimentos para solicitação de autorização, com o objetivo de organizar as atividades em espaços públicos da cidade.

Entre as regras, cada bloco pode desfilar até um dia no pré-carnaval e até dois dias durante o Carnaval oficial. A duração máxima autorizada para cada saída é de seis horas, com encerramento das atividades até as 19h do mesmo dia. Após o término, os organizadores devem desligar a sonorização e promover a dispersão do público. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura, Roberto José Patrício Júnior, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!