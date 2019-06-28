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CONSULTA PÚBLICA

Em Vila Velha, patinetes serão proibidos para menores de 16 anos

O uso dos patinetes e bicicletas elétricas em vias da cidade será liberado no segundo semestre deste ano, após regulamentação

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 12:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jun 2019 às 12:28
Uma consulta pública foi aberta pela prefeitura de Vila Velha para que a população opine sobre as normas para o uso de patinetes e bicicletas elétricas no município. A consulta pública segue até o dia 16 de julho e pode ser acessada pelo site www.vilavelha.es.gov.br. 
Em entrevista ao CBN Vitória, o secretário de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, explicou que alguns pontos já foram previamente traçados pela cidade para o início do serviço previsto para o segundo semestre deste ano. Entre eles: a obrigatoriedade para que a empresa interessada opere a rede de estações de veículos ciclo-elétricos todos os dias da semana, 24 horas, sendo permitida a devolução dos modais em qualquer horário.
Também já está definida a proibição de utilizar os veículos ciclo-elétricos nas calçadas e em ruas nas quais a velocidade de trânsito permitida ultrapasse 40 km/h; a vedação ao uso por menores de 16 anos, mesmo acompanhando de responsáveis legais; o uso essencial de material de proteção; além de determinar, por parte da empresa, seguro de responsabilidade civil de usuários e contra acidentes à terceiros, a fim de assegurar a cobertura de acidentes. A fiscalização ficará por conta da Guarda Municipal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Gumiero de Oliveira - 28-06-19

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