Em Vila Velha: diferença no preço do ovos de páscoa pode passar de 100%

No começo de abril, o Procon de Vila Velha realizou uma pesquisa para ajudar os consumidores a comparem os preços dos doces de Páscoa. O levantamento foi realizado em 10 estabelecimentos e considerou 64 itens, incluindo ovos de páscoa, caixas de bombom e colombas. A maioria dos produtos apresentou variação de 15% a 75%. No caso do Ovo Rocklets Leite de 200g, a diferença entre os preços chegava a 106%. Em entrevista à CBN Vitória, o Superintendente do Procon de Vila Velha, Moisés Penha, especifica o levantamento. Ouça a conversa completa!