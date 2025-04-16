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Consumidor

Em Vila Velha: diferença no preço do ovos de páscoa pode passar de 100%

Ouça detalhes na entrevista com o superintendente do Procon de Vila Velha, Moisés Penha

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 abr 2025 às 11:43
Ovos de páscoa em supermercado
Ovos de páscoa em supermercado Crédito: Vitor Jubini
No começo de abril, o Procon de Vila Velha realizou uma pesquisa para ajudar os consumidores a comparem os preços dos doces de Páscoa. O levantamento foi realizado em 10 estabelecimentos e considerou 64 itens, incluindo ovos de páscoa, caixas de bombom e colombas. A maioria dos produtos apresentou variação de 15% a 75%. No caso do Ovo Rocklets Leite de 200g, a diferença entre os preços chegava a 106%. Em entrevista à CBN Vitória, o Superintendente do Procon de Vila Velha, Moisés Penha, especifica o levantamento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Moisés Penha - 16-04-25.mp3
Confira a lista completa do Procon de Vila Velha

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