Em Vila Velha, 32 pessoas ainda estão desalojadas

Em Vila Velha choveu o dobro do esperado que era entre 50 e 55 mm. Segundo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior, foram cerca de 110 mm, considerado muito para um curto período, menos de 48 horas. De acordo com o secretário, neste sábado (10), a água escoou em na maior parte da cidade, mas a situação da Grande Cobilândia ainda é preocupante. Os rios Formate Marinho ainda estão cheios e a bacia transbordou. Na cidade, são 30 pessoas desabrigadas ou desalojadas, todas em casas de familiares. Caso seja necessário, escolas municipais estão disponíveis para abrigar famílias. Se alguém necessitar de ajuda, deve ligar para os números 162, da Ouvidoria do município, e 199, da Defesa Civil. O secretário garantiu que todas as bombas estão funcionando em 100% da capacidade e ressalta que a quantidade de água foi muito grande. Ouça os detalhes em entrevista ao programa CBN Vitória.