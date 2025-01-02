Em Viana, Wanderson Bueno quer construir hospital público

O prefeito Wanderson Bueno (PODEMOS) e o vice-prefeito Fabio Dias (MDB), reeleitos com 92,49% dos votos nas últimas eleições municipais, foram empossados nesta quarta-feira (01) para comandar a cidade de Viana no mandato de 2025-2028. Em entrevista à CBN Vitória, Wanderson Bueno destacou que tem como grande desafio para o seu segundo mandato a construção de um hospital público na cidade, em parceria com o governo Estadual. Anunciou concurso público para a Guarda Municipal e pretende atingir 50% das escolas com oferta de atendimento integral.