Em Viana: um pessoa morre e outra fica ferida após desabamento de casa

O número de pessoas fora de casa saltou de 615 para 735 em 24 horas no Espírito Santo. A maior quantidade está em Aracruz, que tem 150 desalojados e 84 desabrigados. Linhares, na mesma região, tem 133 desabrigados. Desalojada é a pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Desabrigada é a pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.