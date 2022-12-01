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Chuva no ES

Em Viana: um pessoa morre e outra fica ferida após desabamento de casa

O prefeito da cidade, Wanderson Bueno, decretou estado de calamidade. Desalojados e desabrigados estão sendo levados para abrigos

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 10:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 dez 2022 às 10:09
KM 302,9 da BR 101 em Viana totalmente alagado
KM 302,9 da BR 101 em Viana totalmente alagado Crédito: Divulgação/PRF
O número de pessoas fora de casa saltou de 615 para 735 em 24 horas no Espírito Santo. A maior quantidade está em Aracruz, que tem 150 desalojados e 84 desabrigados. Linhares, na mesma região, tem 133 desabrigados. Desalojada é a pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Desabrigada é a pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.
E Viana é a cidade onde mais choveu nas últimas 24h, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado às 6h desta quinta-feira (1º). Na lista dos municípios com os maiores acumulados de chuva do Estado, Viana aparece no topo, com 146,8 mm. Na sequência vem Anchieta, no Litoral Sul, com 102,4 mm, e Santa Leopoldina, com 97,27 mm.
No município de Viana, o desabamento de uma casa matou um idoso e deixou uma mulher ferida. O prefeito da cidade, Wanderson Bueno, decretou estado de calamidade. Desalojados e desabrigados estão sendo levados para abrigos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Wanderson Bueno - 01-12-22.mp3

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