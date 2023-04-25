Em Viana: policiais da reserva vão atuar nas escolas e tecnologia inédita fará reconhecimento facial

Ainda no tema segurança nas escolas, a prefeitura de Viana, na tentativa de aumentar a segurança de alunos e professores, anunciou a criação do programa “Escola da Família”. Entre os destaques no programa, a administração municipal convoca policiais militares da reserva para atuarem nas 40 unidades de ensino da rede. Segundo a prefeitura, os policiais interessados e selecionados terão benefícios que vão de remuneração complementar de R$1200,00, além de vantagens previstas na Lei Complementar 617/2012. Além disso, informa a prefeitura, a patrulha escolar realizada pela Guarda Civil Municipal será fortalecida, com ampliação de visitas tranquilizadoras e monitoramento nas unidades.
"As medidas vêm em conjunto com uma Estruturação Tecnológica, instituindo Botão do Pânico com integração ao videomonitoramento e alarme em escolas. O programa traz ainda o Serviço de Apoio Psicossocial Escolar - SAPE, com uma equipe composta por Psicólogos, Assistentes Sociais e Fonoaudiólogos e Saúde Mental, que ofertará atendimento de Psiquiatria e Neurologia", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Wanderson Bueno, adiantou, com exclusividade, que as escolas do município farão teste com uma tecnologia inédita no país que servirá como barreira com reconhecimento facial e detector de metais.
Entrevista Fernanda Queiroz - Wanderson Bueno - 25-04-23.mp3