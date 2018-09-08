Em texto e imagens, os 467 anos de Vitória estão retratados em livro

Vitória, a capital do abençoado Estado do Espírito Santo, completa 467 anos, neste mês de setembro. Fundada em meados do século XVI, Vitória tem cerca de 350 mil habitantes, incluindo descendentes dos índios nativos, dos colonizadores portugueses e dos escravos negros, bem como dos imigrantes italianos, alemães, japoneses e de outros etnias, cuja influência está presente na culinária, na música, na literatura e em outras expressões culturais. Esse é o cenário que serve como base para o livro “Vitória”, do jornalista e editor, Antônio De Pádua Gurgel. Em entrevista ao CBN Vitória, ele traz detalhes da obra. Contribuir para preservar a memória e divulgar a cidade é apontada como sua missão. Confira!