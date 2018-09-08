Em texto e imagens, os 467 anos de Vitória estão retratados em livro

Vitória, a capital do abençoado Estado do Espírito Santo, completa 467 anos, neste mês de setembro. Fundada em meados do século XVI, Vitória tem cerca de 350 mil habitantes, incluindo descendentes dos índios nativos, dos colonizadores portugueses e dos escravos negros, bem como dos imigrantes italianos, alemães, japoneses e de outros etnias, cuja influência está presente na culinária, na música, na literatura e em outras expressões culturais. Esse é o cenário que serve como base para o livro “Vitória”, do jornalista e editor, Antônio De Pádua Gurgel. Em entrevista ao CBN Vitória, ele traz detalhes da obra. Contribuir para preservar a memória e divulgar a cidade é apontada como sua missão. Confira!
Entrevista CBN VITÓRIA - Antônio de Pádua Gurgel - 18-08-18.mp3
SERVIÇO:
O jornalista Antonio de Pádua Gurgel coordena o livro “Vitória”, que será lançado no próximo dia 11 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória, dentro da programação das comemorações do aniversário de 467 anos da Capital. Bilíngue (português e inglês), a obra contribui para a preservação da memória da cidade, reunindo informações e fotos da história, cultura, turismo e economia de Vitória. Segundo o livro, “Vitória é um lugar bom pra viver e possui um dos melhores índices de escolarização do Brasil e está integrada à Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas”.