Em terras lusitanas: 'Viver em Portugal foi uma aposta de vida', conta capixaba

O "Capixabas pelo Mundo" desta semana desembarca em terras lusitanas! Sérgio Vieira Pontes, de 53 anos, tem cinco filhos e está casado há mais de vinte anos. Natural de Vitória, sua primeira experiência residindo fora aconteceu nos Estados Unidos. Depois voltou ao Brasil e, há quatros, decidiu viver com a família em Portugal. O que o levou para lá? Segurança e qualidade de vida estão entre os motivos. Mas a iniciativa nem aconteceu de forma tão programada. "Ir viver em Portugal foi uma aposta", recorda ele, explicando que não conhecia ou tinha parentes naquele país. Ouça a conversa completa!