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Capixabas pelo Mundo

Em terras lusitanas: 'Viver em Portugal foi uma aposta de vida', conta capixaba

Sérgio Vieira Pontes, de 53 anos, é o convidado da semana no "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 18:02

Publicado em 

22 dez 2022 às 18:02
Portugal
Portugal Crédito: Pixabay
O "Capixabas pelo Mundo" desta semana desembarca em terras lusitanas! Sérgio Vieira Pontes, de 53 anos, tem cinco filhos e está casado há mais de vinte anos. Natural de Vitória, sua primeira experiência residindo fora aconteceu nos Estados Unidos. Depois voltou ao Brasil e, há quatros, decidiu viver com a família em Portugal. O que o levou para lá? Segurança e qualidade de vida estão entre os motivos. Mas a iniciativa nem aconteceu de forma tão programada. "Ir viver em Portugal foi uma aposta", recorda ele, explicando que não conhecia ou tinha parentes naquele país. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 22-12-22

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