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História

Em seu aniversário de 110 anos, relembre a história do Parque Moscoso

Ouça entrevista com a arquiteta Luciana Nemer, pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mai 2022 às 11:18
Parque Moscoso
Parque Moscoso Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória
Há exatos 110 anos, no Centro de Vitória, era inaugurado um parque urbano de 24 mil metros quadrados - o Parque Moscoso. Para sua construção, o espaço foi doado pela União ao então governador Jerônimo Monteiro e foram feitos aterros no local. O encarregado de conceber e executar o projeto foi o paisagista Paulo Motta. A intenção era ter na Capital um parque de estilo francês com lagos, fontes e caminhos de tranquilidade. 
De lá para cá, o Parque Moscoso passou por diversas mudanças no projeto inicial, ganhou e perdeu atrações e ainda faz parte do cotidiano da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, a arquiteta Luciana Nemer, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), conta um pouco da história do parque que está no coração dos capixabas. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Luciana Nemer - 19-05-22
Entre as principais intervenções feitas no Parque Moscoso, Luciana destaca quatro delas: nos anos 30, o local chegou a ter uma quadra de tênis, em uma ideia de transformá-lo em um parque tênis clube. Já em 1952, acontece uma das maiores mudanças, no governo Jones dos Santos Neves: são construídos o jardim de infância e a concha acústica, sob o projeto de Francisco Bolonha.
Na década de 70, no comando do prefeito Chrisógono Teixeira da Cruz, a arquiteta destaca uma das alterações mais negativas: o parque foi todo murado para que fosse implantado o controle de entrada e cobrança de ingressos, se opondo à proposta inicial do local. Já em 2001, o Parque Moscoso é revitalizado e restaurado, os muros foram substituídos por grades e o traçado do projeto inicial é grande parte recuperado, com o retorno das fontes aos locais de origem, por exemplo.

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