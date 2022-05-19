Em seu aniversário de 110 anos, relembre a história do Parque Moscoso

Parque Moscoso Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória

Há exatos 110 anos, no Centro de Vitória, era inaugurado um parque urbano de 24 mil metros quadrados - o Parque Moscoso. Para sua construção, o espaço foi doado pela União ao então governador Jerônimo Monteiro e foram feitos aterros no local. O encarregado de conceber e executar o projeto foi o paisagista Paulo Motta. A intenção era ter na Capital um parque de estilo francês com lagos, fontes e caminhos de tranquilidade.

De lá para cá, o Parque Moscoso passou por diversas mudanças no projeto inicial, ganhou e perdeu atrações e ainda faz parte do cotidiano da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, a arquiteta Luciana Nemer, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), conta um pouco da história do parque que está no coração dos capixabas. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Luciana Nemer - 19-05-22

Entre as principais intervenções feitas no Parque Moscoso, Luciana destaca quatro delas: nos anos 30, o local chegou a ter uma quadra de tênis, em uma ideia de transformá-lo em um parque tênis clube. Já em 1952, acontece uma das maiores mudanças, no governo Jones dos Santos Neves: são construídos o jardim de infância e a concha acústica, sob o projeto de Francisco Bolonha.