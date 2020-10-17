Em risco moderado, Santa Teresa decreta medidas para conter a covid

O município de Santa Teresa, na região das Três Santas, registrou um aumento exponencial de casos de covid-19. Nos últimos 30 dias, foram contabilizados 241 novos casos. Por isso, uma nova medida para enfrentar o novo coronavírus na cidade foi decretada no último dia 6 de outubro, restringindo algumas atividades na cidade. Segundo o Decreto 354/2020, ficam suspensas no âmbito do Município de Santa Teresa a realização de shows, apresentações artísticas, bailes e música ao vivo. O texto reforça ainda a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e, inclusive, em locais privados mas acessíveis ao público.