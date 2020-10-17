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RESTRIÇÕES DE ATIVIDADES

Em risco moderado, Santa Teresa decreta medidas para conter a covid

Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Vigilância em Saúde de Santa Teresa, Douglas Ribeiro Santana, detalhou as novas regras

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 10:24

Pedro Cunha

Pedro Cunha

Publicado em 

17 out 2020 às 10:24
Imagem da Rua de Lazer atualmente e projeção de como ela deve ficar com as intervenções nas calçadas e com os fios aterrados Crédito: prefeitura de santa teresa e sedurb
O município de Santa Teresa, na região das Três Santas, registrou um aumento exponencial de casos de covid-19. Nos últimos 30 dias, foram contabilizados 241 novos casos. Por isso, uma nova medida para enfrentar o novo coronavírus na cidade foi decretada no último dia 6 de outubro, restringindo algumas atividades na cidade. Segundo o Decreto 354/2020, ficam suspensas no âmbito do Município de Santa Teresa a realização de shows, apresentações artísticas, bailes e música ao vivo. O texto reforça ainda a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e, inclusive, em locais privados mas acessíveis ao público.
De acordo com a atualização do Mapa de Risco do Espírito Santo, divulgado nesta sexta-feira (16), a classificação do município foi elevada de risco baixo para moderado. O gerente de Vigilância em Saúde de Santa Teresa, Douglas Ribeiro Santana, detalha as medidas em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - Pedro Cunha - Douglas Ribeiro Santana - 17-10-20.mp3

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