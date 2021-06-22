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Covid-19

Em risco moderado, relembre as restrições de funcionamento na Grande Vitória

Festas de casamento e de aniversário, por exemplo, só podem acontecer em cidades de risco baixo e limitadas a 300 pessoas

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2021 às 11:52
Covid-19: Mapa de risco do Espírito Santo, válido entre 21 e 27 de junho de 2021
Covid-19: Mapa de risco do Espírito Santo, válido entre 21 e 27 de junho de 2021 Crédito: Governo ES/Divulgação
Desde esta segunda-feira (21) e até o próximo domingo (27), o Espírito Santo está sob a classificação e as regras do 60º Mapa de Risco da Covid-19. São cinco municípios em risco alto, 58 em risco moderado e 15 em risco baixo. Toda a Grande Vitória apesar de seguir no risco moderado, tem restrições. há uma série de restrições de funcionamento do comércio e restaurantes. Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, faz uma retomada das regras das classificações de risco e explica o que pode e o que não pode.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Cerqueira - 22-06-21.mp3

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