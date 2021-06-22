Em risco moderado, relembre as restrições de funcionamento na Grande Vitória

Desde esta segunda-feira (21) e até o próximo domingo (27), o Espírito Santo está sob a classificação e as regras do 60º Mapa de Risco da Covid-19. São cinco municípios em risco alto, 58 em risco moderado e 15 em risco baixo. Toda a Grande Vitória apesar de seguir no risco moderado, tem restrições. há uma série de restrições de funcionamento do comércio e restaurantes. Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, faz uma retomada das regras das classificações de risco e explica o que pode e o que não pode.