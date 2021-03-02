Em novo modelo, RG também será disponibilizado no formato digital

Desde a última segunda-feira (1º), os cidadãos capixabas que solicitarem a carteira de identidade vão recebem o documento já em novo modelo, em tamanho menor e que possibilita a inserção de até onze informações diferentes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente de Polícia Técnico Científica da Polícia Civil, Renato Kosky Jr, disse ainda que, em breve, o RG será disponibilizado no formato digital e sua emissão deve ser reduzida para cinco dias na Grande Vitória. Ouça a entrevista completa: