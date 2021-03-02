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NOVA IDENTIDADE

Em novo modelo, RG também será disponibilizado no formato digital

Prazo para emissão do documento também deve ser reduzido de 30 para cinco dias na Grande Vitória

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:22

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:22
Novo modelo de RG dá a possibilidade de o cidadão inserir até onze informações diferentes Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Desde a última segunda-feira (1º), os cidadãos capixabas que solicitarem a carteira de identidade vão recebem o documento já em novo modelo, em tamanho menor e que possibilita a inserção de até onze informações diferentes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente de Polícia Técnico Científica da Polícia Civil, Renato Kosky Jr, disse ainda que, em breve, o RG será disponibilizado no formato digital e sua emissão deve ser reduzida para cinco dias na Grande Vitória. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Renato Junior - 02-03-21

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