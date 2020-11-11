Em muitas cidades do ES, resultados sairão uma hora após apuração

As dez mil urnas que serão utilizadas nas eleições municipais no Espírito Santo neste domingo (15), já estão prontas para serem enviadas no próximo sábado (14) aos colégios eleitorais. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, às 7h da manhã do próximo dia 15 de novembro, se inicia o primeiro turno das eleições municipais de 2020. Até às 17h, o eleitor deve se encaminhar à sua seção eleitoral e vai demorar, em média, 30 segundos para votar. Primeiro para vereador e depois para prefeito.

Com o fim da votação e quando a seção dá-se por fechada, o mesário faz o procedimento de encerramento da urna, quanto é digitado um código faz a urna emitir um relatório em papel e gravar os votos em um pen drive. Enquanto o relatório é colocado na porta da zona eleitoral - para ser de conhecimento público - e entregue aos fiscais dos partidos, um responsável convocado pela Justiça Eleitoral leva o pen drive ao cartório eleitoral mais próximo - o que pode demorar de 5 minutos a 1 hora, dependendo da distância. No cartório, a informação gravada é processada e enviada ao sistema do TRE-ES e posteriormente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando a apuração começa, o acompanhamento dos resultados pode ser feito através do aplicativo "Resultados", disponível nas lojas de aplicativos, e no sistema "Divulga" do TSE. A expectativa é de que muitos eleitores já conhecerão seus futuros prefeitos uma hora após o início das apurações. O Tribunal Regional Eleitoral estima que até as 20 horas de domingo (15) a apuração esteja consolidada no Espírito Santo.