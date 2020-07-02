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Em meio à pandemia, saiba como está a emissão de passaportes

Ouça entrevista com a Delegada-chefe da Delegacia de Imigração da PF-ES, Anne Vidal Moraes

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 jul 2020 às 11:31
Desde o início da pandemia, diversos serviços públicos tiveram seu funcionamento afetado. Entre eles, a emissão de passaportes pela Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Espírito Santo. Embora nunca tenha parado completamente, mantendo atendimento especial para casos de urgência e emergência, o setor alterou seu esquema de funcionamento em função das restrições sanitárias de cada localidade.
Neste mês de julho, a Polícia Federal está retomando aos poucos os agendamentos para emissão do documento para o público geral, com vagas já disponíveis a partir do próximo dia 6. A Polícia Federal precisou se adequar às medidas de combate ao novo coronavírus e, por isso, está com um menor número de vagas disponíveis, respeitando as regras de distanciamento. O agendamento continua somente de maneira online, como explica em entrevista à CBN Vitória a Delegada-chefe da Delegacia de Imigração da PF-ES, Anne Vidal Moraes. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Anne Vidal - 02-07-20.mp3

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