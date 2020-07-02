Em meio à pandemia, saiba como está a emissão de passaportes

Desde o início da pandemia, diversos serviços públicos tiveram seu funcionamento afetado. Entre eles, a emissão de passaportes pela Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Espírito Santo. Embora nunca tenha parado completamente, mantendo atendimento especial para casos de urgência e emergência, o setor alterou seu esquema de funcionamento em função das restrições sanitárias de cada localidade.

Neste mês de julho, a Polícia Federal está retomando aos poucos os agendamentos para emissão do documento para o público geral, com vagas já disponíveis a partir do próximo dia 6. A Polícia Federal precisou se adequar às medidas de combate ao novo coronavírus e, por isso, está com um menor número de vagas disponíveis, respeitando as regras de distanciamento. O agendamento continua somente de maneira online, como explica em entrevista à CBN Vitória a Delegada-chefe da Delegacia de Imigração da PF-ES, Anne Vidal Moraes. Acompanhe!