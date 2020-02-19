Em meio a onda de brincadeiras violentas, campanha valoriza a paz

A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) planeja lançar uma campanha para pais e responsáveis fortalecerem valores como respeito, empatia, cuidado e carinho entre os seus filhos e os amigos deles. A ideia surgiu após uma onda de brincadeiras perigosas entre os jovens tomar conta das redes sociais. Nas brincadeiras há sempre a tentativa de um jovem derrubar o outro.
A juíza da Infância e Juventude, Patrícia Neves, vice-presidente da Amages, destaca que as brincadeiras entre jovens devem fortalecer a cultura de paz e não de violência. Patrícia Neves também ressalta que as consequências desta ação podem resultar em penalidades legais para pais e para adolescentes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Patrícia Neves - 19-02-20