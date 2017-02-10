Em meio à crise na segurança, mercadorias saqueados são devolvidas

Diante da crise de segurança pela qual o Espírito Santo passa, nos últimos dias os casos de pessoas saqueando lojas, supermercados e outros estabelecimentos comerciais tem despertado a atenção em todo o país. O 8º Distrito de Polícia Civil de Goiabeiras, em Vitória, que tem como titular o delegado Izaías Tadeu, começou a receber mercadorias saqueadas.
A 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim também segue recebendo produtos que foram furtados nos comércios da cidade. Uma sala da unidade já está cheia de mercadorias que foram devolvidas. Em meio a esses casos, a Polícia Civil orienta que a população devolva os produtos que foram furtados.
Entrevista - Patricia Vallim - Izaías Tadeu - 09-02-17