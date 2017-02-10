Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Em meio à crise na segurança, mercadorias saqueados são devolvidas
Caos no Espírito Santo

Em meio à crise na segurança, mercadorias saqueados são devolvidas

Pena para o crime é de 2 a 8 anos de prisão

Publicado em 09 de Fevereiro de 2017 às 23:30

Publicado em 

09 fev 2017 às 23:30
Diante da crise de segurança pela qual o Espírito Santo passa, nos últimos dias os casos de pessoas saqueando lojas, supermercados e outros estabelecimentos comerciais tem despertado a atenção em todo o país. O 8º Distrito de Polícia Civil de Goiabeiras, em Vitória, que tem como titular o delegado Izaías Tadeu, começou a receber mercadorias saqueadas.
A 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim também segue recebendo produtos que foram furtados nos comércios da cidade. Uma sala da unidade já está cheia de mercadorias que foram devolvidas. Em meio a esses casos, a Polícia Civil orienta que a população devolva os produtos que foram furtados.
Entrevista - Patricia Vallim - Izaías Tadeu - 09-02-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: BR-101: terceiras faixas no Norte do ES até 2027
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta
PRF apreende meia tonelada de maconha em carreta que iria de MG para Vitória
Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados