Em meio à crise na segurança, mercadorias saqueados são devolvidas

Diante da crise de segurança pela qual o Espírito Santo passa, nos últimos dias os casos de pessoas saqueando lojas, supermercados e outros estabelecimentos comerciais tem despertado a atenção em todo o país. O 8º Distrito de Polícia Civil de Goiabeiras, em Vitória, que tem como titular o delegado Izaías Tadeu, começou a receber mercadorias saqueadas.