Em maio, apenas 17% dos brasileiros conseguiram guardar dinheiro

Como reflexo do momento de maior recessão econômica ainda vivido pelo País, uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) aponta que apenas 17% dos brasileiros conseguiram guardar dinheiro em maio, mostra indicador do SPC Brasil e CNDL. Além disso, 42% justificam receber um salário muito baixo para conseguir guardar. Entre quem tem recursos guardados, mais da metade precisou utilizar uma parte em maio. 37% economizam para se prevenir de doenças e imprevistos.