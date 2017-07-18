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Em maio, apenas 17% dos brasileiros conseguiram guardar dinheiro

42% justificam receber um salário muito baixo para conseguir guardar. Entre quem tem recursos guardados, mais da metade precisou utilizar uma parte em maio. 37% economizam para se prevenir de doenças e imprevistos

Publicado em 18 de Julho de 2017 às 20:41

Publicado em 

18 jul 2017 às 20:41
Como reflexo do momento de maior recessão econômica ainda vivido pelo País, uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (18) aponta que apenas 17% dos brasileiros conseguiram guardar dinheiro em maio, mostra indicador do SPC Brasil e CNDL. Além disso, 42% justificam receber um salário muito baixo para conseguir guardar. Entre quem tem recursos guardados, mais da metade precisou utilizar uma parte em maio. 37% economizam para se prevenir de doenças e imprevistos.
Mas, afinal, como as pessoas podem se adaptar de forma mais prática nesse cenário econômico? A dificuldade em conseguir guardar dinheiro está condicionada a fatores diversos? Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil, comenta a pesquisa e analisa esse cenário.
Entrevista - John Gomes - Marcela Kawauti - 18-07-17.mp3

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