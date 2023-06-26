Em Iriri: praia é alvo de estudo para identificar potenciais terapêuticos

Depois do destaque para Guarapari, pesquisadores do Espírito Santo vão estudar a possibilidade de outra praia capixaba com areias monazíticas no Estado e com "poder terapêutico". É a Praia da Areia Preta, no balneário de Iriri, em Anchieta, no Sul capixaba. A praia mais conhecida com esse potencial é a Areia Preta, em Guarapari, inclusive com fama internacional. A Praia da Areia Preta do balneário de Anchieta virou alvo de pesquisadores pelo fato de as areias do local também possuírem concentrações naturais de minerais pesados. Essas areias podem ser encontradas ao longo do litoral e em determinados trechos de cursos d'água. O estudo envolve pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). A professora Thais Gualandi, geóloga, explica que eles começaram a fazer uma revisão bibliográfica para ver estudos que já foram feitos na região sobre as areias monazíticas e também em Guarapari. Em entrevista à CBN Vitória, a professora fala sobre o assunto.