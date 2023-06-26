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Pesquisa

Em Iriri: praia é alvo de estudo para identificar potenciais terapêuticos

Quem explica é a geóloga e pesquisadora do Ifes, Thais Gualandi

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 jun 2023 às 10:56
A Praia da Areia Preta, em Iriri, em Anchieta
A Praia da Areia Preta, em Iriri, em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
Depois do destaque para Guarapari, pesquisadores do Espírito Santo vão estudar a possibilidade de outra praia capixaba com areias monazíticas no Estado e com "poder terapêutico". É a Praia da Areia Preta, no balneário de Iriri, em Anchieta, no Sul capixaba. A praia mais conhecida com esse potencial é a Areia Preta, em Guarapari, inclusive com fama internacional. A Praia da Areia Preta do balneário de Anchieta virou alvo de pesquisadores pelo fato de as areias do local também possuírem concentrações naturais de minerais pesados. Essas areias podem ser encontradas ao longo do litoral e em determinados trechos de cursos d'água. O estudo envolve pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). A professora Thais Gualandi, geóloga, explica que eles começaram a fazer uma revisão bibliográfica para ver estudos que já foram feitos na região sobre as areias monazíticas e também em Guarapari. Em entrevista à CBN Vitória, a professora fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thaís Gualandi - 26-06-23.mp3

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