Em Guriri, praia fechada e multa para quem não usar máscara

Praia de Guriri, em São Mateus Crédito: Bernardo Coutinho

Cidade classificada como risco alto segundo o Mapa de Risco Covid-19 do Espírito Santo, São Mateus proibiu a utilização das praias do balneário de Guriri para evitar a propagação da covid-19. A medida foi anunciada em decreto do município datado de 1º de setembro de 2020 e é valida entre os dias 7 a 9 - já que no dia 7 celebra-se feriado nacional - e 19 a 21 de setembro - já que dia 21 celebra-se feriado municipal. O texto estabelece ainda que, a partir desta sexta-feira (4), barreiras sanitárias sejam instaladas em pontos estratégicos de São Mateus e de acesso ao balneário.

Quem não usar máscara na cidade também pode sofre penalidades. O valor estabelecido é referente a uma Unidade de Referência de São Mateus (UFSM) – R$ 42,67 – que pode chegar até 10 unidades, somando R$ 426,70. Quem detalhou essas medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus foi o secretário municipal de Saúde de São Mateus, Henrique Follador, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Henrique Folador - 04-09-20

A medida foi adotada após uma recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), para evitar aglomeração de pessoas em virtude da pandemia. Localizada no Norte do Estado, São Mateus está entre as duas cidades capixabas que permanecem classificadas como de risco alto de transmissão da doença. De acordo com a última atualização do Painel Covid- 19 ES, nesta sexta-feira (04), o município contabiliza 2.843 casos e 73 óbitos. De 1º de agosto a 1º de setembro, São Mateus registrou uma escalada de casos: 1.144 novas confirmações de casos só neste período.