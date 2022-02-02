Em fase de testes, vacina brasileira de baixo custo pode ser liberada até dezembro

Pesquisadores da Universidade do Estado do Ceará estão testando uma vacina 100% brasileira contra a Covid-19 . Trata-se da HH-120-Defenser , que foi usado em camundongos para as testagens e, a pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ), será testado em hamsters, já esses animais podem proporcionar melhor resposta em relação à interação com o Sars-CoV-2. O imunizante usa a tecnologia de vírus atenuado, neste caso coronavírus retirado das aves, já dominada pelos cientistas.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o pesquisador do Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da Universidade (LBBM), Ney Almeida, explica que a hipótese a ser testada é que os anticorpos produzidos pela vacina reconheçam boa parte das proteínas do coronavírus, inclusive as que não sofrem mutação. A aplicação é por gotas intra-nasais e a estimativa, se todas os testes ocorrerem em conformidade, é que a vacina esteja liberada até o final de 2022. Ouça: