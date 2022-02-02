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Covid-19

Em fase de testes, vacina brasileira de baixo custo pode ser liberada até dezembro

O entrevistado é Ney Almeida, policial federal e pesquisador da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:37

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 fev 2022 às 17:37
Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pexels
Pesquisadores da Universidade do Estado do Ceará estão testando uma vacina 100% brasileira contra a Covid-19. Trata-se da HH-120-Defenser, que foi usado em camundongos para as testagens e, a pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será testado em hamsters, já esses animais podem proporcionar melhor resposta em relação à interação com o Sars-CoV-2. O imunizante usa a tecnologia de vírus atenuado, neste caso coronavírus retirado das aves, já dominada pelos cientistas.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o pesquisador do Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da Universidade (LBBM), Ney Almeida, explica que a hipótese a ser testada é que os anticorpos produzidos pela vacina reconheçam boa parte das proteínas do coronavírus, inclusive as que não sofrem mutação. A aplicação é por gotas intra-nasais e a estimativa, se todas os testes ocorrerem em conformidade, é que a vacina esteja liberada até o final de 2022. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Ney Almeida - 02/02/2022

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