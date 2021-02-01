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NÚMEROS DA OUVIDORIA DA SESA

Em duas semanas, ES recebeu 76 denúncias de "fura-filas" de vacinação

O entrevistado é o ouvidor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Rafael Vulpi Caliari

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 12:04

Publicado em 

01 fev 2021 às 12:04
ENTITY_sharp_ENTITYVacinaçãoNoES Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo registrou 76 denúncias e 25 reclamações de casos de pessoas que "furaram" a fila da vacinação contra a covid-19, só nas duas primeiras semanas de imunização. A informação é do ouvidor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Rafael Vulpi Caliari, em entrevista à CBN Vitória. Segundo ele, de forma sigilosa, os usuários e trabalhadores do Sistema Único de Saúde podem contatar a ouvidoria para quaisquer denúncias ou reclamações a respeito do processo de vacinação. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Patricia Vallim - Rafael Vulpi Caliari - 01-02-21.mp3
Caliari aponta que a população pode e deve realizar denúncias e reclamações, através do Portal da Sesa, na seção “Fale Conosco”; pelos telefones (27) 3347-5732 e (27) 3347-5733; por meio do e-mail [email protected]; ou presencialmente na sede da Sesa, na Enseada do Sua, em Vitória.

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