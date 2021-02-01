Em duas semanas, ES recebeu 76 denúncias de "fura-filas" de vacinação

O Espírito Santo registrou 76 denúncias e 25 reclamações de casos de pessoas que "furaram" a fila da vacinação contra a covid-19, só nas duas primeiras semanas de imunização. A informação é do ouvidor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Rafael Vulpi Caliari, em entrevista à CBN Vitória. Segundo ele, de forma sigilosa, os usuários e trabalhadores do Sistema Único de Saúde podem contatar a ouvidoria para quaisquer denúncias ou reclamações a respeito do processo de vacinação. Ouça a entrevista completa: