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Faltou coordenação!

Em dias de protestos: como bloqueios de trânsito podem ser evitados

Ouça entrevista com o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Rodrigo Rosa, pós-doutor em Engenharia de Transportes

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mai 2023 às 10:39
Trânsito causado por manifestação em Carapina, na Serra
Trânsito causado por manifestação em Carapina, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Uma manifestação realizada por um grupo opositor ao Sindicato dos Rodoviários deixou a população prejudicada já nas primeiras horas desta segunda-feira (29), na Serra, e com consequências que perduraram até o início da tarde, chegando a outros municípios. O cenário foi de motoristas presos por horas e passageiros que deixaram os ônibus e seguiram o trajeto a pé. E, embora situações como a da início da semana, nem sempre sejam anunciadas previamente, um esforço coordenado entre as forças de segurança poderia evitar complicações aos motoristas. É o que apontam especialistas em trânsito e transportes, como é o caso do professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Rodrigo Rosa, pós-doutor em Engenharia de Transportes. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rodrigo Rosa - 30-05-23.mp3

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