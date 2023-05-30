Em dias de protestos: como bloqueios de trânsito podem ser evitados

Uma manifestação realizada por um grupo opositor ao Sindicato dos Rodoviários deixou a população prejudicada já nas primeiras horas desta segunda-feira (29), na Serra, e com consequências que perduraram até o início da tarde, chegando a outros municípios. O cenário foi de motoristas presos por horas e passageiros que deixaram os ônibus e seguiram o trajeto a pé. E, embora situações como a da início da semana, nem sempre sejam anunciadas previamente, um esforço coordenado entre as forças de segurança poderia evitar complicações aos motoristas. É o que apontam especialistas em trânsito e transportes, como é o caso do professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Rodrigo Rosa, pós-doutor em Engenharia de Transportes. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto.