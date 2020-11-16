Em Colatina, Guerino Balestrassi volta ao comando da prefeitura

Guerino Balestrassi (PSC), de 61 anos, foi eleito prefeito de Colatina neste domingo (15), dia do primeiro turno das eleições 2020. O candidato obteve 34,08% dos votos válidos (20.072 votos) sobre os 33,01% (19.441 votos) do segundo colocado, Luciano Merlo (Patriota).

Uma das principais lideranças de Colatina, Guerino Balestrassi foi prefeito em duas gestões, de 2001 a 2008. Desde então, esta foi a primeira vez que ele tentou voltar ao comando do Executivo colatinense.

O eleito comentou as prioridades do seu mandato em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (16). "Fazer com que Colatina seja uma cidade empreendedora, com bom dinamismo econômico. Porém muito humana nas suas relações com atuação social muito forte nas comunidades. Vamos ter uma política de geração de empregos com atração de investimentos".