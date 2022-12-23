Em clima de Natal: como flexibilizar com a família e dividir a atenção nos festejos

Natal Crédito: Pexels

Aproximando-se da data do Natal, uma dúvida comum quando o assunto são as relações familiares e a vida em casal é quando surge o questionamento em família: “Afinal, vamos passar o Natal com a sua família ou com a minha?”. "Dia 24, na véspera da data, posso passar com a sogra e dia 25 com a mãe?". A consultora em comportamento Luciana Almeida, na série de dicas e orientações para essa época do ano, tem as respostas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciana Almeida - 23-12-22.mp3

OUTRAS DICAS DE LUCIANA ALMEIDA:

- Ao chegar no jantar, a primeira coisa que deve ser feita é ir diretamente cumprimentar o anfitrião

- Às vezes, a gente prefere guardar o presente embrulhado para abrir em casa, né? Mas saiba que isso é um erro enorme de etiqueta! Assim que receber um presente, abra-o imediatamente, afinal, a pessoa que lhe presenteou quer saber se você gostou ou não. Depois do presente aberto, guarde a embalagem da sua bolsa, para não deixar bagunça na casa.

- Saiba a hora de ir embora: A hora de ir embora do jantar depende muito da ocasião, das pessoas e do lugar. Se os anfitriões servirem café, é porque já está na hora de começar a ir embora. Mas a situação chave para saber a hora de ir para casa é quando as pessoas começarem a ficar mais “alegres” e um pouco alteradas.

- Não se atrase!