Em cima de ônibus, Clube Big Beatles faz show itinerante pelas ruas de Vitória

Neste sábado (11), a banda Clube Big Beatles fará um show itinerante em Vitória. Em cima de ônibus estilo inglês, que vai rodar por cerca de duas horas pelas ruas da Capital, a banda promete apresentar um repertório que promete "trazer esperança e relembrar que a vida segue". O percurso começa às 16h, saindo da Ufes, na Reta da Penha, em Goiabeiras, e segue para a Rua da Lama, Jardim da Penha, Ponte Ayrton Senna, Praia do Canto, Bento Ferreira, Praça do Papa e finaliza no Shopping Vitória, onde o Big Beatles fará uma apresentação de cerca de uma hora. A previsão de chegada no estacionamento do centro de compras é 18h40. Em entrevista à CBN Vitória, Edu Henning, integrante do Clube Big Beatles, traz os detalhes. Acompanhe!