Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Em Cariacica, 90% dos idosos com mais de 90 anos já foram vacinados
COVID-19

Em Cariacica, 90% dos idosos com mais de 90 anos já foram vacinados

Ouça entrevista com a subsecretária de Saúde de Cariacica, Juliana Bruno

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 fev 2021 às 11:05
Cariacica é o quarto município do Estado com mais casos confirmados de infecção por coronavírus. Até a noite desta quinta-feira, o Painel Covid-19 contabilizava 24.896 registros e 706 óbitos. A segunda dose de vacinação contra o coronavírus começou a ser aplicada nesta quarta-feira nos moradores das Instituições de Longa Permanência (ILP) e os trabalhadores da área da Saúde dos hospitais e Pronto Atendimentos. Sobre o andamento e o estágio atual da vacinação contra a Covid-19 no município, vamos conversar com a subsecretária de Saúde de Cariacica, Juliana Bruno. Acompanhe! Na cidade, 90% dos idosos com mais de 90 anos já foram imunizados. Agora são os com mais de 85 anos que estão sendo convocados para a campanha.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juliana Bruno - 19-02-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados