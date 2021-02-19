Em Cariacica, 90% dos idosos com mais de 90 anos já foram vacinados

Cariacica é o quarto município do Estado com mais casos confirmados de infecção por coronavírus. Até a noite desta quinta-feira, o Painel Covid-19 contabilizava 24.896 registros e 706 óbitos. A segunda dose de vacinação contra o coronavírus começou a ser aplicada nesta quarta-feira nos moradores das Instituições de Longa Permanência (ILP) e os trabalhadores da área da Saúde dos hospitais e Pronto Atendimentos. Sobre o andamento e o estágio atual da vacinação contra a Covid-19 no município, vamos conversar com a subsecretária de Saúde de Cariacica, Juliana Bruno. Acompanhe! Na cidade, 90% dos idosos com mais de 90 anos já foram imunizados. Agora são os com mais de 85 anos que estão sendo convocados para a campanha.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juliana Bruno - 19-02-21.mp3