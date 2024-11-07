Em busca de um sonho: capixaba anseia por mestrado em Londres

Há oito meses, o capixaba Bruno Farias embarcou para a Europa em busca de novos desafios. Ele passou três meses na Bélgica e há cinco está em Londres. O principal motivo da mudança foi acadêmico: Bruno sonha em fazer um mestrado no exterior e já estuda para melhorar o inglês, visando a fluência necessária para ingressar no curso. Além disso, a decisão também foi motivada pela proximidade com a mãe, que mora na Europa há anos. “Queria estar mais perto dela. Juntei o útil ao agradável”, explica. Bruno já havia morado no sul da Espanha durante a adolescência e, após se formar no Brasil, decidiu tentar essa nova experiência no Reino Unido. Ouça a conversa completa!
CBN Capixabas Pelo Mundo - 07-11-24