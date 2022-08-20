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Vida Longa CBN

Em busca da longevidade: afinal, como viver mais e melhor?

Ouça o quadro de estreia com a participação da médica geriatra, Daniela Barbieri

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 10:24

Publicado em 

20 ago 2022 às 10:24
Idosos em atividade física
longevidade Crédito: Yan Krukov I Pexels
E hoje tem estreia na CBN Vitória! O quadro "Vida Longa CBN"  vai debater todos os sábados, com a ajuda de especialistas, assuntos que podem nos levar à longevidade e tudo o que impacta na perspectiva de uma vida centenária, desde agora. Você sabe o que fazer e como trabalhar para ter uma vida longa? A receita não é segredo, mas também não existe uma fórmula mágica. A nossa entrevistada de estreia é a médica geriatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, Daniela Barbieri. Afinal, a gente já nasce envelhecendo? Quais os primeiros sinais do envelhecimento? Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 13.55s - 20-08-22

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