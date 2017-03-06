Em boa fase, Rio Branco derrota Tocantins por 2 a 0 fora de casa pela Copa Verde

O Rio Branco iniciou bem a participação na Copa Verde, vencendo o Tocantins por 2 a 0 em Palmas. A equipe capixaba derrotou o time do Norte do país com gols de Márcio Carioca e Thiago Eleutério. Todos os dois gols surgiram de cobrança de escanteio, com destaque para a cobrada por Erick Daltro, estreante do dia.

Na quarta-feira o futebol capixaba volta à normalidade, após parada causada pela crise na segurança pública. O São Mateus enfrente o Vitória no Norte do Estado, a Desportiva pega o Espírito Santo em Cariacica e o Atlético Itapemirim enfrente o Rio Branco no Sul do Estado, em partida adiantada da quarta rodada.

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A equipe do Arquibancada CBN arriscou os placares para os próximos jogos. Confira:

-- São Mateus x Vitória

Kaique Dias - 0 x 1

André Rodrigues - 0 x 3

Eduardo Dias - 0 x 0

-- Desportiva x Espírito Santo

Kaique Dias - 2 x 0

André Rodrigues - 2 x 1

Eduardo Dias - 3 x 0

-- Atlético-ES x Rio Branco

Kaique Dias - 0 x 1

André Rodrigues - 1 x 0