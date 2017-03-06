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ARQUIBANCADA CBN

Em boa fase, Rio Branco derrota Tocantins por 2 a 0 fora de casa pela Copa Verde

Outros jogos vêm por aí: São Mateus e Vitória, Desportiva e Espírito Santo, Atlético Itapemirim e Rio Branco

Publicado em 06 de Março de 2017 às 18:11

Publicado em 

06 mar 2017 às 18:11
O Rio Branco iniciou bem a participação na Copa Verde, vencendo o Tocantins por 2 a 0 em Palmas. A equipe capixaba derrotou o time do Norte do país com gols de Márcio Carioca e Thiago Eleutério. Todos os dois gols surgiram de cobrança de escanteio, com destaque para a cobrada por Erick Daltro, estreante do dia.
Na quarta-feira o futebol capixaba volta à normalidade, após parada causada pela crise na segurança pública. O São Mateus enfrente o Vitória no Norte do Estado, a Desportiva pega o Espírito Santo em Cariacica e o Atlético Itapemirim enfrente o Rio Branco no Sul do Estado, em partida adiantada da quarta rodada.
Arquibancada CBN - 06-03-17.mp3
A equipe do Arquibancada CBN arriscou os placares para os próximos jogos. Confira:
-- São Mateus x Vitória
Kaique Dias - 0 x 1
André Rodrigues - 0 x 3
Eduardo Dias - 0 x 0
-- Desportiva x Espírito Santo
Kaique Dias - 2 x 0
André Rodrigues - 2 x 1
Eduardo Dias - 3 x 0
-- Atlético-ES x Rio Branco
Kaique Dias - 0 x 1
André Rodrigues - 1 x 0
Eduardo Dias - 1 x 1
 

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