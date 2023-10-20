Em Aracruz: criada a 1ª Zona de Processamento de Exportação privada do país

O governo federal publicou nesta quinta-feira (19), o decreto que oficializa a criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Aracruz, no Norte do Estado. Trata-se da primeira ZPE privada do país. A ZPE fica a 13 quilômetros dos portos da região e a gestão da ficará a cargo do Grupo Imetame. A ZPE de Aracruz vai começar a funcionar após o alfandegamento da área pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, observado o projeto aprovado pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação. As Zonas de Processamento de Exportação são áreas de livre comércio destinadas à produção de bens para exportação e à prestação de serviços vinculados à atividade exportadora.