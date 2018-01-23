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Em ano eleitoral, candidatura avulsa volta a ser tema no país

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 12:18

Publicado em 

23 jan 2018 às 12:18
Na última semana um fato relacionado ao mercado político chamou a atenção no noticiário. A decisão de uma magistrada, da 132.ª Zona Eleitoral de Goiás, autorizou candidaturas avulsas – possibilidade de uma pessoa não filiada a um partido se candidatar – nas eleições deste ano. A decisão, tomada na última quarta-feira, 17, tem caráter liminar. Em um ano que será marcado pelas discussões políticas, o advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro, detalha o tema e como essa decisão reflete para o cenário político brasileiro. Confira!
Entrevista - John Gomes - Danilo de Araújo Carneiro - 23-01-18

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