Em ano eleitoral, candidatura avulsa volta a ser tema no país

Na última semana um fato relacionado ao mercado político chamou a atenção no noticiário. A decisão de uma magistrada, da 132.ª Zona Eleitoral de Goiás, autorizou candidaturas avulsas – possibilidade de uma pessoa não filiada a um partido se candidatar – nas eleições deste ano. A decisão, tomada na última quarta-feira, 17, tem caráter liminar. Em um ano que será marcado pelas discussões políticas, o advogado especialista em Direito Eleitoral, Danilo de Araújo Carneiro, detalha o tema e como essa decisão reflete para o cenário político brasileiro. Confira!