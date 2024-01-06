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Em Anchieta: som alto dá multa e apreensão do equipamento

Quem detalha as regras é a  secretária de Meio Ambiente de Anchieta, Jéssica Martins

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 12:21

Publicado em 

06 jan 2024 às 12:21
Praia de Iriri, em Anchieta
Praia de Iriri, em Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva
O verão em Anchieta deve ser de sol, praia e som...baixo! Em janeiro de 2022, a Lei nº 1.525 passou a proibir a utilização de caixas de som na orla no município. Segundo a administração muncipal, a "permanência de caixas de som de qualquer tamanho, alto-falantes ou quaisquer outros equipamentos sonoros que possam causar perturbação ao sossego público em praias ou praças dos balneários de Anchieta pode gerar multa de R$ 1.950,00 e apreensão do equipamento", informa. "Os agentes públicos têm respaldo para atuar, podendo multar os proprietários ou apreender equipamentos que estiverem proporcionando incômodo sonoro aos moradores e turistas nas praias e outros pontos do município".
Conforme a secretária de Meio Ambiente, Jéssica Martins, são realizadas constantemente ações educativas nas praias do município sobre a lei e outros temas ambientais. “Estamos trabalhando para que todos possam aproveitar nossas praias com tranquilidade, afinal excesso de barulho pode perturbar o sossego de outras pessoas”, disse. A Guarda Municipal recebe diversos chamados sobre som alto nas praias durante o dia e nas avenidas dos balneários durante a noite. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária explica como é feita a fiscalização na região. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Jéssica Martins - 06-01-24

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