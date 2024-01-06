Em Anchieta: som alto dá multa e apreensão do equipamento

O verão em Anchieta deve ser de sol, praia e som...baixo! Em janeiro de 2022, a Lei nº 1.525 passou a proibir a utilização de caixas de som na orla no município. Segundo a administração muncipal, a "permanência de caixas de som de qualquer tamanho, alto-falantes ou quaisquer outros equipamentos sonoros que possam causar perturbação ao sossego público em praias ou praças dos balneários de Anchieta pode gerar multa de R$ 1.950,00 e apreensão do equipamento", informa. "Os agentes públicos têm respaldo para atuar, podendo multar os proprietários ou apreender equipamentos que estiverem proporcionando incômodo sonoro aos moradores e turistas nas praias e outros pontos do município".