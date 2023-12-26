Em Anchieta: fogos na virada em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central

Ainda na programação do Réveillon, a cidade de Anchieta, no Sul do Estado, vai ter programação para a virada em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central, com shows e fogos. A queima de fogos nos balneários deve durar cerca de cinco minutos. Já os shows acontecem desde a noite do dia 30 de dezembro. De acordo com a prefeitura, "quanto a programação de verão, que inclui música ao vivo, atividades esportivas e culturais nas praias, começa no dia 05 de janeiro e será publicada semanalmente. Conforme informações da Secretaria de Turismo, a cidade está preparada para receber turistas e a intenção é oferecer uma programação para atender toda família", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozer, fala sobre o assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz - Caio Mozer -26-12-23
Confira a programação completa:
SEDE
30/12 – Praça dos Imigrantes
20h – New Place Band
22h – Banda Tomaê
31/12 – Praia Central
22h – Luíza Andrade
00H – Queima de fogos
00h10 – Comichão
Sextas de Janeiro – Show Musical às 20h e às 22h30 no centro, anexo a arena esportiva - Rua Viva
Sábados de Janeiro – Show musical na Praça dos Imigrantes às 19h e às 22h (exceto 27/01)
27/01 – Luau de Verão – 19h à 1h da manhã, na arena de esportes
IRIRI
30/12
18h – Projeto feijoada
21h – Márcio Pedrazi
31/12
21h – Henrique Cabral
23h40 – Álvaro Nobre
00H – Queima de fogos
Sábados de janeiro - Show Musical às 18h e às 21h
19/01 – Luau de Verão – 19h à 1h na areia preta.
CASTELHANOS
30/12
17h – Grupo Revoada
20h – Tropical Brasil
31/12
22h – Marcelo Ribeiro e Banda B
00H – Queima de fogos
00h10 – Banda Uau
Sábados de janeiro - Show Musical às 17h e às 20H
12/01 – Luau de Verão – 19h à 1h, no palco da praia.
UBU
30/12
19h – Banda Prestígio
21h30 – Rony e Ricy
31/12
22h – João Victor e Vinícius
00H – Queima de fogos
00h10 – Banda Oju Obá
Sábados de janeiro - Show às 19h e as 21h30
05/01 – Luau de Verão – 19h à 1h, no palco da praia.
Praia do Coqueiro
Todos os domingos de janeiro tem pagode a partir das 15h.
[fonte: prefeitura de Anchieta]