Em Anchieta: fogos na virada em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central

Ainda na programação do Réveillon, a cidade de Anchieta, no Sul do Estado, vai ter programação para a virada em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central, com shows e fogos. A queima de fogos nos balneários deve durar cerca de cinco minutos. Já os shows acontecem desde a noite do dia 30 de dezembro. De acordo com a prefeitura, "quanto a programação de verão, que inclui música ao vivo, atividades esportivas e culturais nas praias, começa no dia 05 de janeiro e será publicada semanalmente. Conforme informações da Secretaria de Turismo, a cidade está preparada para receber turistas e a intenção é oferecer uma programação para atender toda família", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozer, fala sobre o assunto.