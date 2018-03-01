Em 90 dias usuário do Transcol pagará por bilhete único em VV

A subsecretária de Estado de Mobilidade Urbana, Luciene Becacici, em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (01) esclareceu que ainda há um impasse jurídico sobre qual empresa irá integrar o sistema Transcol em Vila Velha. Segundo ela, de um lado há dois consórcios que já atuam na Região Metropolitana e de outro, a empresa Sanremo com contrato municipal. No entanto, Becacici ressaltou que independentemente da empresa, em até 90 dias os usuários do transporte coletivo já estarão pagando por uma única passagem para utilizar o Transcol na cidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciene Becacici - 01-03-18