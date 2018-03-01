Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

INTEGRAÇÃO TRANSCOL

Em 90 dias usuário do Transcol pagará por bilhete único em VV

Ainda há um impasse jurídico sobre qual empresa vai operar o sistema

Publicado em 01 de Março de 2018 às 12:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mar 2018 às 12:37
A subsecretária de Estado de Mobilidade Urbana, Luciene Becacici, em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (01) esclareceu que ainda há um impasse jurídico sobre qual empresa irá integrar o sistema Transcol em Vila Velha. Segundo ela, de um lado há dois consórcios que já atuam na Região Metropolitana e de outro, a empresa Sanremo com contrato municipal. No entanto, Becacici ressaltou que independentemente da empresa, em até 90 dias os usuários do transporte coletivo já estarão pagando por uma única passagem para utilizar o Transcol na cidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciene Becacici - 01-03-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo flagra momento em que caminhão-tanque tomba em Alfredo Chaves
Vídeo mostra tombamento de caminhão-tanque que explodiu em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
'CPF capixaba': quase 100 baleias-jubarte nasceram no litoral do ES em 2025, mostra pesquisa inédita
Prova de concurso público
Governo do ES contrata temporários com salário de até R$ 5.500

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados