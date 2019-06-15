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ENTREVISTAS

Em 40 minutos de barco a partir de Vitória é possível avistar baleias

Publicado em 15 de Junho de 2019 às 15:05

Publicado em 

15 jun 2019 às 15:05
Baleias Jubartes são flagradas em Vitória, em imagem deste mês. Proximidade dos animais com a costa é diferencial para turistas em Vitória Crédito: Luan Amaral
O turismo de observação de baleias Jubarte tem atraído a atenção de turistas no Espírito Santo. Todos os anos, entre julho e novembro, milhares dessas baleias saem das águas geladas da Antártica em busca de temperaturas mais agradáveis e próprias para a sua reprodução. Em 2018, o período de observação das baleias aconteceu da segunda quinzena de julho até novembro. Este ano, as baleias já foram avistas no litoral capixaba. Em maio, como destacado na CBN Vitória, quatro baleias foram vistas no litoral capixaba durante uma expedição.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Fábio Fontes, coordenador de educação ambiental do Projeto Baleia Jubarte, informa que as baleias "não estão adiantadas". "Elas chegam no tempo certo. Este ano temos uma movimentação que percebemos mais cedo", explica. 
Ele destaca que o comportamento das baleias movimenta a economia e gera oportunidade para o turismo de observação natural. No ano passado, mais de 800 turistas saíram de Vitória pra ver as baleias. Nesta semana, para marcar o início da temporada 2019, Vitória recebe o “II Simpósio Latino Americano sobre o Turismo de Observação de Baleias: status e perspectivas para a América Latina”, promovido pelo Projeto Baleia Jubarte.
"A Bahia possui uma parte do seu litoral que é conhecido por Costa das Baleias. Queremos que toda a costa, incluindo o Espírito Santo, seja também conhecida assim", afirma. "Em 40 a 45 minutos de barco é possível o avistamento. Isso saindo de Vitória. É muito perto".
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacim - Fabio Fontes - 15-06-19.mp3
Serviço:
Segundo dados do Projeto Baleia Jubarte, na temporada de 2018, da segunda quinzena de julho até novembro, 893 turistas, a bordo de 38 expedições, tiveram a oportunidade de observar as baleias que visitaram o litoral capixaba. Durante o período, foram realizadas oito expedições de pesquisa e monitoramento, com média de avistamentos de 10 baleias por embarque. 

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