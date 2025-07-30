Em 20 dias, ES deixa de vender 100 mil sacas de café para os EUA

Desde que o presidente dos Estados Unidos anunciou a tarifa de 50% que será imposta sobre produtos brasileiros, no dia 9 de julho, o setor cafeeiro do Espírito Santo deixou de vender 100 mil sacas de café. A tarifa entrará em vigor na próxima sexta-feira (1º). Para entender melhor os possíveis cenários que os produtores e exportadores de café do ES podem enfrentar, a CBN Vitória entrevista o vice-presidente do CCCV e presidente do Sindicato do Comércio de Café em Geral do Estado do Espírito Santo, Jorge Luiz Nicchio, que cita os desafios, as lições e possíveis saídas para o setor. Ouça a conversa completa!