Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia

Em 20 dias, ES deixa de vender 100 mil sacas de café para os EUA

Ouça entrevista com o presidente do Sindicato do Comércio de Café, Jorge Luiz Nicchio

Publicado em 30 de Julho de 2025 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 jul 2025 às 10:56
Café, grão, xícara
Café, grão, xícara Crédito: Pixabay
Desde que o presidente dos Estados Unidos anunciou a tarifa de 50% que será imposta sobre produtos brasileiros, no dia 9 de julho, o setor cafeeiro do Espírito Santo deixou de vender 100 mil sacas de café. A tarifa entrará em vigor na próxima sexta-feira (1º). Para entender melhor os possíveis cenários que os produtores e exportadores de café do ES podem enfrentar, a CBN Vitória entrevista o vice-presidente do CCCV e presidente do Sindicato do Comércio de Café em Geral do Estado do Espírito Santo, Jorge Luiz Nicchio, que cita os desafios, as lições e possíveis saídas para o setor. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - JORGE NICCHIO - 30-07-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados