Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 'Em 20 anos vamos poder voltar a tomar banho no rio', acredita Balestrassi, secretário de Recuperação do Rio Doce
Tragédia de Mariana

'Em 20 anos vamos poder voltar a tomar banho no rio', acredita Balestrassi, secretário de Recuperação do Rio Doce

Há dez anos aconteceu o rompimento da barragem da Samarco e com o desastre mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram a bacia

Publicado em 03 de Novembro de 2025 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 nov 2025 às 11:19
tragedia de mariana bento rodrigues apos ser atingido pelo tsunami de lama 2985247
tragedia de mariana bento rodrigues apos ser atingido pelo tsunami de lama 2985247 Crédito: Márcio Fernandes / Estadão Conteúdo / Arquivo AG
Há dez anos aconteceu o rompimento da barragem da Samarco, na data de 5 de novembro de 2015. Com o desastre, mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério escoaram do Complexo Industrial de Germano, no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, provocou uma tragédia que deixou 19 mortos e cerca de mil pessoas desalojadas na região de Minas Gerais. A lama gerada pelo desastre percorreu grande parte da Bacia do Rio Doce até chegar à foz, no distrito de Regência, em Linhares, no Norte do Estado, onde a lama se encontrou com o mar em 22 de novembro daquele ano.
O rastro de destruição causou prejuízos financeiros, ambientais e emocionais incalculáveis para moradores dos estados mineiro e capixaba. O que mudou de lá para cá? Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Recuperação do Rio Doce, Guerino Balestrassi – ex-prefeito de Colatina, cidade impactada pelo rompimento – fala sobre as ações realizadas ao longo dos anos para a recuperação do Rio Doce e o apoio aos impactados. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guerino Balestrassi - 03-11-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira
Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados