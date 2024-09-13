Em 12 dias, setembro já tem 55 incêndios em vegetação no ES

O Espírito Santo teve um aumento no registro de queimadas, agosto foi o mês que teve mais incêndios no ano. O período de seca invernal que o Estado está passando, junto com as ações humanas de acionamento de incêndios, fazem com que os focos cresçam e se propaguem rapidamente. Nos 12 dias de setembro, já são 55 incêndios em vegetação, número 50% maior que a máxima histórica para o mês que é de 27. Nesta sexta (13), o Corpo de Bombeiros combate incêndios em Guarapari, Cachoeiro, Cariacica, Anchieta, Itapemirim e Conceição do Castelo. Em entrevista à CBN Vitória, o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Márcio Rodrigues, fala sobre o assunto. Confira!