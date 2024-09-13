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Em 12 dias, setembro já tem 55 incêndios em vegetação no ES

Segundo o Corpo de Bombeiros, o número é 50% maior que a máxima histórica para o mês

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 11:30

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 set 2024 às 11:30
Incêndio no morro da pedra da tirolesa já dura quase uma semana em Pancas
Incêndio no morro da pedra da tirolesa que durou 10 dias, em Pancas Crédito: Fabrício Silva
O Espírito Santo teve um aumento no registro de queimadas, agosto foi o mês que teve mais incêndios no ano. O período de seca invernal que o Estado está passando, junto com as ações humanas de acionamento de incêndios, fazem com que os focos cresçam e se propaguem rapidamente. Nos 12 dias de setembro, já são 55 incêndios em vegetação, número 50% maior que a máxima histórica para o mês que é de 27. Nesta sexta (13), o Corpo de Bombeiros combate incêndios em Guarapari, Cachoeiro, Cariacica, Anchieta, Itapemirim e Conceição do Castelo. Em entrevista à CBN Vitória, o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Márcio Rodrigues, fala sobre o assunto. Confira!
CBN - Entrevista Patricia Vallim -Tenente-Coronel Márcio Rodrigues -13-09-24.mp3

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