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AEDES AEGYPT EM VITÓRIA

Em 100 casas visitadas, quase duas com foco do mosquito da dengue

Os principais criadouros estão nas residências. Foi o que constatou o primeiro levantamento rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (Liraa) de 2019, realizado em Vitória

Publicado em 12 de Março de 2019 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mar 2019 às 11:22
Os principais criadouros do mosquito Aedes aegypti estão nas residências. Foi o que constatou o primeiro levantamento rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (Liraa) de 2019, realizado em fevereiro deste ano pela secretaria Municipal de Saúde de Vitória (semus). Segundo o estudo, os principais focos do mosquito continuam sendo recipientes domésticos, como ralos de banheiro, calhas, pratos para vasos de plantas e tonéis de água. Em entrevista ao CBN Vitória, o biólogo da secretaria de Saúde de Vitória, André Capezutto, relata que a cada 100 imóveis visitados na Capital, uma média de 1,8 apresentavam focos do Aedes, o que é considerado um risco médio de infestação. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Capezutto - 12-03-19

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