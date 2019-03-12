Em 100 casas visitadas, quase duas com foco do mosquito da dengue

Os principais criadouros do mosquito Aedes aegypti estão nas residências. Foi o que constatou o primeiro levantamento rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (Liraa) de 2019, realizado em fevereiro deste ano pela secretaria Municipal de Saúde de Vitória (semus). Segundo o estudo, os principais focos do mosquito continuam sendo recipientes domésticos, como ralos de banheiro, calhas, pratos para vasos de plantas e tonéis de água. Em entrevista ao CBN Vitória, o biólogo da secretaria de Saúde de Vitória, André Capezutto, relata que a cada 100 imóveis visitados na Capital, uma média de 1,8 apresentavam focos do Aedes, o que é considerado um risco médio de infestação.