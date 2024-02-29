Em 10 anos, tropa de policiais militares no ES é reduzida em 7,1%

Dados de um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que, de 2013 a 2023, o numero de policiais militares diminuiu em 6,8% no Brasil. Em solo capixaba, a redução nas tropas foi de 7,1%, número maior que a média nacional. Em contrapartida, as guardas municipais vêm ganhando mais espaço, com aumento no número de servidores. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de mestrado em Segurança Pública, Henrique Herkenhoff, explica o que essa queda representa para a segurança e as dificuldades dos municípios em equipar e treinar, com poucos recursos, as suas guardas municipais.