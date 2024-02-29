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Em 10 anos, tropa de policiais militares no ES é reduzida em 7,1%

Ouça análise com o professor do mestrado em Segurança Pública, Henrique Herkenhoff

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 fev 2024 às 11:42
Quartel da Polícia Militar do ES
Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Dados de um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que, de 2013 a 2023, o numero de policiais militares diminuiu em 6,8% no Brasil. Em solo capixaba, a redução nas tropas foi de 7,1%, número maior que a média nacional. Em contrapartida, as guardas municipais vêm ganhando mais espaço, com aumento no número de servidores. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de mestrado em Segurança Pública, Henrique Herkenhoff, explica o que essa queda representa para a segurança e as dificuldades dos municípios em equipar e treinar, com poucos recursos, as suas guardas municipais. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Henrique Herkenhoff - 29-02-24

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