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MOBILIZAÇÃO POLÍTICA

Eleitos podem ter mínimo de itens comuns para agenda do país avançar

A entrevistada é a gerente de Apoio à Ação Política da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), Cássia Marques da Costa

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:57

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 jan 2021 às 16:57
O assunto é política e mobilização social Crédito: Raps/Reprodução
Uma organização de mobilização social e política abriu um processo seletivo de curso de qualificação para políticos. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps) vai selecionar lideranças eleitas para terem acesso a programas e conteúdos sobre democracia e sustentabilidade, além de ter a oportunidade de trocar experiências com lideranças políticas de todo o Brasil que já estão na rede da organização. Em entrevista à CBN Vitória, gerente de Apoio à Ação Política da Raps, Cássia Marques da Costa, avaliou os selecionados terão acesso a uma rede de cooperação e que podem ter um mínimo de itens comuns para agenda do país avançar. No Espírito Santo, o avanço da iniciativa conta com apoio do ES em Ação.
Entrevista - Fabio Botacin - Cássia Marques da Costa - 26-01-21
A gerente também deixa claro que nenhuma participação depende da filiação partidária ou defesa de ideologia, mas o objetivo é levantar um denominador comum entre os diferentes líderes eleitos para que demandas sociais, sobre mudanças climáticas e do empreendedorismo possam avançar. Ouça!

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