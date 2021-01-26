Eleitos podem ter mínimo de itens comuns para agenda do país avançar

Uma organização de mobilização social e política abriu um processo seletivo de curso de qualificação para políticos. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps) vai selecionar lideranças eleitas para terem acesso a programas e conteúdos sobre democracia e sustentabilidade, além de ter a oportunidade de trocar experiências com lideranças políticas de todo o Brasil que já estão na rede da organização. Em entrevista à CBN Vitória, gerente de Apoio à Ação Política da Raps, Cássia Marques da Costa, avaliou os selecionados terão acesso a uma rede de cooperação e que podem ter um mínimo de itens comuns para agenda do país avançar. No Espírito Santo, o avanço da iniciativa conta com apoio do ES em Ação.