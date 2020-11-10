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ELEIÇÕES 2020

Eleitores sem máscara não poderão votar; confira as orientações

Em entrevista à CBN Vitória, Rosiane Marrochi, membro da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), explica que o acesso de eleitores sem máscara aos locais de votação é proibido

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 nov 2020 às 11:43
No dia do voto, domingo, 15 de novembro, mesários, eleitores e candidatos deverão seguir diversas medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, que vão desde ao acesso aos colégios eleitorais até o fim do processo de votação. Em entrevista à CBN Vitória, Rosiane Marrochi, membro da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), explica que o acesso de eleitores sem máscara aos locais de votação é proibido: "A regra de acesso aos colégios não é diferente de outros locais, como shopping e supermercados. É obrigatório o uso de máscara, e quem estiver sem máscara não vai votar". Ela ressalta que em caso de descumprimento da medida, os mesários convocados foram orientados a solicitar o uso da força policial para retirar o eleitor sem máscara do local, mas espera que essa medida mais intempestiva não seja necessária.
Nas seções, o fluxo de votação também será diferente. A biometria não será utilizada e o documento de identificação não precisará ser entregue ao mesário - o eleitor deverá mostrar o documento com certo distanciamento e falar o nome completo em voz alta. Depois, assinar o caderno de votação - a Justiça Eleitoral orienta que as pessoas levem suas próprias canetas. As urnas não serão higienizadas para evitar possíveis danos ao sistema eletrônico, então os eleitores deverão higienizar as mãos antes de votar, com o álcool em gel que será disponibilizado na sala. A entrega do comprovante de votação não será obrigatória e pode ser emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois de votar, o eleitor deve deixar o local imediatamente.
Já os mesários deveram usar máscaras e face shields (proteções faciais em acrílico) disponibilizados pela Justiça Eleitoral. Os convocados também receberão álcool em gel em seus kits, além do já disponibilizado na seção. Haverá ainda álcool líquido à disposição dos mesários para a higienização de superfícies.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rosiane Marrochi - 10-11-20
 

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